بومبيو: الخارجية الأمريكية بعثت للكونغرس برد مبدئي على طلب وثائق‎ بشأن التحقيق مع ترامب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، أن الوزارة بعثت برد مبدئي على طلب قدمه الكونغرس للحصول على وثائق في إطار تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا لعزله.

وقال بومبيو بمؤتمر صحفي في اليونان، ”بعثت وزارة الخارجية رسالة، الليلة الماضية، إلى الكونغرس، وهي ردنا المبدئي على طلب الوثائق. سنفعل بوضوح جميع الأشياء المطلوبة منا بموجب القانون“، مضيفًا أن ”السياسة لها دور واضح في التحقيق الذي يجريه الكونغرس“.

ويبحث الديمقراطيون في مجلس النواب ما إذا كانت هناك أسس لمساءلة الرئيس الجمهوري ترامب تمهيدًا لعزله، بناء على رواية مقدم بلاغ قال إن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي، يوم 25 يوليو/تموز، المساعدة في إجراء تحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

وطلب الديمقراطيون في مجلس النواب، الجمعة، من البيت الأبيض تقديم وثائق يريدون الاطلاع عليها في إطار التحقيق الذي يجرونه لمساءلة ترامب تمهيدًا لعزله.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي؛ إنه يأمل في تحقيق تقدم خلال محادثات نووية مع كوريا الشمالية بدأت في ستوكهولم.

واجتمع مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون في السويد، اليوم السبت؛ لبدء محادثات نووية في محاولة لإنهاء الجمود المستمر منذ شهور.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في أثينا: ”يحدوني الأمل في أننا (سنحقق تقدمًا). جئنا بمجموعة من الأفكار ونأمل في أن يتحلى الكوريون الشماليون بروح طيبة وباستعداد للمضي قدمًا وتنفيذ ما اتفق عليه الرئيس ترامب والزعيم كيم في سنغافورة“، في إشارة إلى اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

واجتماع اليوم السبت، هو أول محادثات رسمية على مستوى فرق العمل منذ اجتماع ترامب وكيم في يونيو/ حزيران، واتفاقهما على استئناف المفاوضات، التي توقفت بعد قمتهما الفاشلة في فيتنام، في فبراير/ شباط.

وأضاف بومبيو، أنه لا يزال هناك ”الكثير من العمل المطلوب إنجازه“.