رئيس بيرو يحل الكونغرس ويدعو لانتخابات تشريعية مبكرة

أعلن رئيس بيرو مارتين بيسكارا حل الكونغرس بعد أن تحدى تحذيراته وانتخب عضوا جديدا في المحكمة الدستورية يوم الاثنين، مما دفع نواب المعارضة للإعداد لمساءلته.

وأكد بيسكارا أن قراره جاء في إطار سلطاته الدستورية وقال إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة. واتهم النوب بمحاولة منع إصلاحاته لمكافحة الفساد.

واتهم نواب المعارضة بيسكارا بمخالفة الدستور وقالوا إنهم سيسعون إلى الإطاحة به على أساس أنه غير قادر أخلاقيا على الحكم.

وأدى الصراع على السلطة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى دفع الديمقراطية الناشئة في بيرو إلى شفا أزمة دستورية واحتمال إثارة اضطرابات في أحد أكثر اقتصادات أمريكا اللاتينية استقرارا.