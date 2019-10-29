الأردن تستدعي سفيرها في تل أبيب.. وتعتقل إسرائيليًا شمال البلاد

استدعت وزارة الخارجية الأردنية سفيرها في تل أبيب، احتجاجًا على استمرار اعتقال إسرائيل المواطنَينِ الأردنيينِ هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.

وقال وزير الخارحية أيمن الصفدي في بيان، إنّ استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى يأتي ”في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر بإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللا قانوني واللا إنساني“.

وحمّل الصفدي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنَي الأردن، مشددًا على ”الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمَينِ“.

وأجرت الأردن اتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة لمطالبة إسرائيل بإطلاق المواطنينِ الأردنيينِ اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إداريًا، وحذرتها بوضوح من تداعيات استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين.

وشدد الصفدي على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية، أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.

وطالب وزير الخارجية الأردنية إسرائيل إطلاقهما فورًا دون أي تأخير وإعادتهما إلى المملكة بشكل فوري.

من جهة أخرى، ألقت السلطات الأردنية، مساء الثلاثاء، القبض على مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر حدود المنطقة الشمالية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل، وتجري التحقيقات اللازمة معه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.