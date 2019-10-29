كوشنر يرى أن إسرائيل ليست ”مصدر كل معاناة“ الفلسطينيين‎

المصدر: أ ف ب

اعتبر جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر استثماري في الرياض اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست ”مصدر كل معاناة“ الفلسطينيين، في وقت تواجه السلطة الفلسطينية أزمة سيولة خانقة بسبب حجز إسرائيل إيرادات جباية.

وقال كوشنر في اليوم الأول من منتدى ”مبادرة مستقبل الاستثمار“ خلال جلسة حوارية: ”إسرائيل ليست مصدر كل معاناة الفلسطينيين“، متابعًا: ”إذا أردت أن تستثمر في الصفة الغربية وغزة، فإن المسألة التي تمنعك هي الخوف من الإرهاب واحتمال أن يواجه استثمارك الخراب“.

وفي حزيران/يونيو الماضي، كشف كوشنر في البحرين عن الجانب الاقتصادي من خطة أميركية للسلام.

وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.

وفي شباط/فبراير، قررت إسرائيل حجب نحو 10 ملايين دولار شهريًا من إيرادات قيمتها 190 مليون دولار تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما دفع الرئيس محمود عباس إلى رفض مجمل المدفوعات، مؤكدًا أنه سيقبل كل شيء أو لا شيء.

ومصدر هذه الأموال الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع موجهة للأسواق الفلسطينية تمر عبر الموانئ الإسرائيلية وتشكل أكثر من 50% من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن المبلغ المقتطع هو الذي تدفعه السلطة للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلاتهم.

وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر، قال مسؤولون من الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية إن السلطة برئاسة محمود عباس ستتلقى تحويلًا بقيمة 1.5 مليار شيكل (430 مليون دولار) من إسرائيل.

وقال كوشنر خلال منتدى الرياض إنّ حل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل التي تحتل أراضي فلسطينية منذ 1967 بينها القدس الشرقية، ”يفتح الطرق أمام تحقيق تقدم نحو جمع الناس معًا“.