جاريد كوشنر يعرض في ”مؤتمر المنامة“ خطة تحويل غزة إلى ”مدينة الأحلام“ (فيديو)

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عرض جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، اليوم الثلاثاء، في ”مؤتمر المنامة“ الاقتصادي، ما قال إنه خطة لتحويل قطاع غزة إلى ”مدينة الأحلام“. واشتمل المؤتمر عرضًا مرئيًا تضمن مراحل خطة النهوض بقطاع غزة عن طريق ضخ الاستثمارات المليارية وتحويله إلى مدينة قابلة للحياة خلال 10 سنوات على أقل تقدير. واشتمل العرض المرئي على بعض العبارات…