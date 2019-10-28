”السلطة“ تهدد إسرائيل بورقة ”التحكيم الدولي“ بسبب زيت الزيتون

هددت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إسرائيل باللجوء إلى ”التحكيم الدولي“، في حال منعتها الأخيرة من تصدير زيت الزيتون والتمر إلى الدول العربية؛ ردًا على توقّف الفلسطينيين عن استيراد العجول من إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن اتفاقية باريس والمُلحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والبروتوكول الخاص به، ”يسمح لنا بالتصدير، وهو حق حصلنا عليه من تلك الاتفاقية“.

وأضاف في مقابلة مع إذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية: ”نحن أيضًا أعضاء في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، وبالتالي، فإنه إذا منعتنا إسرائيل من حقنا في التصدير، سنلجأ إلى التحكيم الدولي، وسنذهب للمحافل الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، ولن نتردد على الإطلاق، بالتوجه لكل العناوين بشكل مباشر أو غير مباشر“.

يذكر أن إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عقابية وخيمة في حال لم تتراجع عن قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل.