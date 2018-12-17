شاهد.. صور عوني مطيع بعد القبض عليه وتسلمه من قبل السلطات الأردنية

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الثلاثاء، صورتين للمتهم في قضية الدخان، عوني مطيع، قالوا إنهما بعد تسلمه من قبل السلطات الأردنية.

وأعلنت السلطات الأردنية عن استلام المتهم الفار من وجه العدالة عوني مطيع، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والتواصل والتنسيق مع السلطات التركية المعنية.

وقالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، “إن جميع الجهات المعنية استطاعت وبعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة، على مدى عدة أشهر، تحديد مكان المتهم وتوقيفه بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة”.