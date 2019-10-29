بلغاريا تمهل دبلوماسيًا روسيًا 24 ساعة لمغادرة البلاد

أمهلت وزارة الخارجية البلغارية دبلوماسيًا روسيًا، يشتبه في تورطه في أنشطة تجسس، 24 ساعة لمغادرة البلاد، اليوم الثلاثاء، بعدما تبين لها عدم الاستجابة لطلب قدمته لموسكو لاستدعائه بحلول يوم الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها اضطرت إلى تسليم مذكرة مكتوبة إلى السفير الروسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعد أن أبلغتها السفارة الروسية أن الدبلوماسي لا يزال موجودًا في بلغاريا.

وفي إجراء نادر، قررت بلغاريا طرد الدبلوماسي بعد أن قال ممثلو ادعاء إنه عقد اجتماعات بهدف التآمر مع بلغار، بينهم مسؤول كبير مصرح له بالاطلاع على معلومات سرية من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت السفارة في منشور على موقع تويتر: ”تلقت السفارة الروسية مذكرة من وزارة الخارجية البلغارية تعلن فيها أن موظفًا بالسفارة شخص غير مرغوب فيه. وسيغادر الدبلوماسي البلاد في إطار الجدول الزمني المحدد بالمذكرة“، مضيفة أن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ تدابير المعاملة بالمثل.

وأصبحت بلغاريا، التي كانت حليفا مواليا لموسكو في الحقبة السوفيتية، الآن عضوًا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لكن لها روابط ثقافية وتاريخية وثيقة مع روسيا، التي لا تزال أكبر مصدر للطاقة بالنسبة لها.

ولم تشترك صوفيا مع حلفائها في حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي في طرد دبلوماسيين روس بسبب هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في انجلترا العام الماضي.