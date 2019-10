”يويفا“ يعاقب بلغاريا بخوض مباراة دون جماهير بعد واقعة العنصرية ضد إنجلترا

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بلغاريا بخوض مباراتها القادمة على أرضها بدون جماهير بالإضافة لغرامة قدرها 75 ألف يورو (83 ألف دولار)، بعد إدانة بعض مشجعيها بتوجيه إساءات عنصرية إلى لاعبي إنجلترا.

وتوقفت المباراة التي فازت بها إنجلترا 6-صفر على بلغاريا في صوفيا بتصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم 15 أكتوبر تشرين الأول مرتين، بعد أن أطلقت الجماهير البلغارية هتافات القردة ضد اللاعبين الإنجليز السود.

وبعد هذه الواقعة، استقال بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم وكراسيمير بالاكوف مدرب المنتخب الوطني، وحددت السلطات 16 مشتبهًا واعتقلت 12.

