”يويفا“ يعاقب بلغاريا بخوض مباراة دون جماهير بعد واقعة العنصرية ضد إنجلترا

”يويفا“ يعاقب بلغاريا بخوض مباراة دون جماهير بعد واقعة العنصرية ضد إنجلترا

المصدر: فريق التحرير

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بلغاريا بخوض مباراتها القادمة على أرضها بدون جماهير بالإضافة لغرامة قدرها 75 ألف يورو (83 ألف دولار)، بعد إدانة بعض مشجعيها بتوجيه إساءات عنصرية إلى لاعبي إنجلترا.

وتوقفت المباراة التي فازت بها إنجلترا 6-صفر على بلغاريا في صوفيا بتصفيات بطولة أوروبا 2020 يوم 15 أكتوبر تشرين الأول مرتين، بعد أن أطلقت الجماهير البلغارية هتافات القردة ضد اللاعبين الإنجليز السود.

وبعد هذه الواقعة، استقال بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم وكراسيمير بالاكوف مدرب المنتخب الوطني، وحددت السلطات 16 مشتبهًا واعتقلت 12.

وستطبق العقوبة على مباراة بلغاريا في التصفيات ضد جمهورية التشيك يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني.

كما عاقب اليويفا بلغاريا بإقامة مباراة إضافية أمام مدرجات خالية، لكن مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين، وأمر الاتحاد البلغاري بوضع لافتة تحمل كلمات ”لا للعنصرية“ بجانب شعار اليويفا.

وعوقبت بلغاريا بغرامة إضافية قدرها عشرة آلاف يورو؛ بسبب التشويش على النشيد الوطني، بينما تدفع إنجلترا خمسة آلاف يورو للسبب نفسه.

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