وزير الدفاع الأمريكي: سأدعو شركاء ”ناتو“ لدعم القدرات الدفاعية السعودية

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ”إسبر“ قبيل مشاركته في اجتماع وزراء دفاع ”ناتو“، في بروكسل والذي سيستمر يومين.

وأشار الوزير الأمريكي إلى زيارته إلى أفغانستان والسعودية والعراق قبيل انتقاله إلى بروكسل، مبينًا أنه رأى كيف أن القوات الأمريكية ”تحمي بشكل جيد السعودية ضد الاستفزازات الإيرانية“.

وتابع: ”سأدعو بعض شركاء الناتو لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية، بما فيها الجوية“.

يُشار إلى أن إسبر حلّ بالرياض، يوم الإثنين، في زيارة غير معلنة قادمًا من العاصمة الأفغانية كابول، بعدما أنهى زيارة رسمية تناول فيها وضع القوات الأمريكية هناك.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اعتزامها إرسال ألفي جندي إضافيين إلى السعودية، وسربين من الطائرات ومنظومتي ”ثاد“ و“باتريوت“ الدفاعيتين، دون تحديد جدول زمني لذلك.

ويرفع قرار البنتاغون عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في السعودية منذ هجمات شركة ”أرامكو“ في أيلول سبتمبر الماضي إلى 3 آلاف جندي.

ومنتصف أيلول سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي ”بقيق“ و“خريص“ التابعتين لـ“أرامكو“، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته ميليشيا ”الحوثي“، فيما اتهمت واشنطن والرياض إيران بالمسؤولية عنه.

وعقب ذلك، نشرت واشنطن ألف جندي في السعودية ردًا على الهجمات.