إسبر يزور العراق لبحث سحب قوات أمريكية من سوريا

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى بغداد، اليوم الأربعاء، وسط تساؤلات بشأن المدة التي سيمكثها الجنود الأمريكيون المنسحبون من شمال شرق سوريا داخل العراق.

ومن المتوقع أن يجتمع إسبر بنظيره العراقي وبرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وسيبحث الوزير مسألة القوات الأمريكية التي يجري سحبها من سوريا والدور الذي سيقوم به العراق في هذا الشأن.

وتأتي زيارة إسبر عقب اتفاق أنقرة وموسكو أمس الثلاثاء على نشر قوات سورية وروسية في شمال شرق سوريا، لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة الحدود مع تركيا.