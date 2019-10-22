ترامب: أنباء سارة بخصوص تركيا وسوريا والشرق الأوسط

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، معلقًا على الاتفاق التركي الروسي بشأن سوريا ”يبدو أن هناك أخبارًا سارة بخصوص تركيا وسوريا والشرق الأوسط. وهناك المزيد من المعلومات ستأتي“. جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب، على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“ تعليقًا على الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء…