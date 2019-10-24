وزير الدفاع الأمريكي: تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بشأن سوريا‎

المصدر: أ ف ب

حذّر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس، من أن تركيا ”تسير في الاتجاه الخاطئ“ من خلال توغلها العسكري في سوريا واتفاقها مع روسيا على تسيير دوريات مشتركة في ”منطقة آمنة“ هناك.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحافي في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إن ”تركيا تضعنا جميعًا في وضع رهيب“ عبر عمليتها العسكرية في سوريا هذا الشهر لمواجهة القوات الكردية التي تحالفت مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش.

وأكد أنه يقع على عاتق الحلف الأطلسي حاليًا ”العمل معًا لتعزيز شراكتنا معهم وإعادتهم إلى الاتجاه (الصحيح) ليعودوا حليف الماضي القوي والذي يمكن الاعتماد عليه“.

ويتوقع أن تهيمن مسألة العملية العسكرية التركية في سوريا على اجتماع الحلف الأطلسي الذي سيستمر ليومين في وقت قال دبلوماسيون في المنظمة إنهم أجروا محادثات ”صريحة“ مع ممثلي أنقرة.

وأثار اتفاق مع روسيا أعقب العملية لإبعاد القوات الكردية التي تعتبرها أنقرة فصائل ”إرهابية“ على صلة بحزب العمال الكردستاني عن أراضيها القلق كذلك.

لكن رغم عزلتها داخل الحلف الأطلسي، يرتدي موقع تركيا الاستراتيجي بين أوروبا والشرق الأوسط أهمية كبيرة، وهو ما دفع باقي أعضاء الحلف للاكتفاء بتوجيه انتقادات لأنقرة.

ودافع إسبر بدوره عن قرار الولايات المتحدة سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، ما ترك المجال مفتوحًا لتركيا لتنفيذ عمليتها.

وقال إن ”القرار الأمريكي بسحب أقل من 50 جنديًا من منطقة الهجوم اتُّخذ بعدما بات جليًا بالنسبة لنا أن الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان قرر (تنفيذ العملية) عبر الحدود“، مضيفًا أن واشنطن لا يمكنها ”تعريض حياة هؤلاء الجنود للخطر“ أو ”بدء معركة مع حليف في الناتو“.

و أقر الوزير الأمريكي ”بوجود بعض الانتقادات“ للانسحاب الأمريكي، لكنه أشار إلى أن ”لا أحد عرض بعد بديلًا أفضل لما قامت به الولايات المتحدة. نحاول الحفاظ على آفاق استراتيجية للغاية“.