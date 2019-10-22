تحقيق دولي بشأن استخدام تركيا أسلحة محظورة في شمال سوريا (فيديو)

المصدر: ا ف ب

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن خبراءها يقيّمون مدى استخدام تركيا أسلحة غير تقليدية في هجومها بشمال سوريا، وفق إعلان المنظمة اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بريد إلكتروني: ”يشارك خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تقييم مدى صدقية مزاعم تتعلق بالوضع في شمال سوريا“.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أن أي تحقيق لم يفتح حتى الآن، وأضافت: ”نستمر في مراقبة الوضع“ بدون مزيد من التفاصيل.

واتهمت الإدارة الذاتية الكردية تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية، كالنابالم والفوسفور الأبيض، في هجومها الذي شنته في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، الأمر الذي نفته أنقرة.

ولم يتمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من تأكيد استخدام هذه الأسلحة، لكنه أكد ”تسجيل إصابات بحروق ونقل جرحى إلى مستشفى تل تمر“ قرب مدينة راس العين الحدودية.

وذكرت المنظمة أن ”خبراءها يواصلون جمع المعلومات عن أي استخدام مفترض لمواد كيميائية كأسلحة“.

ونشر مسؤولون أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يُظهر أطفالًا مصابين بحروق يمكن أن تكون ناجمة عن هذه الأسلحة، بحسب طبيب في محافظة الحسكة.

ونفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس الماضي، أمام الصحفيين استخدام ”أسلحة كيميائية”.