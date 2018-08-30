المعارضة السورية تتهم النظام بنقل أسلحة كيميائية إلى ريف حماة تمهيدًا لشن هجوم

اتهمت المعارضة السورية، النظام، بنقل مواد كيميائية من مواقعه العسكرية في دمشق، إلى ريف حماة، وسط البلاد، تمهيدًا لشن هجوم كيميائي.

وقال ناجي مصطفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير (أكبر فصيل عسكري بالمعارضة: “بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصادرنا في المنطقة، فإن النظام، نقل 10 شاحنات من المواد الكيميائية، من اللواء 155، إلى منطقة السلمية بحماة. ولاحقا تم نقل المواد إلى 4 مستودعات مختلفة في جبال بريف حماة”.

وأضاف مصطفى لـ”الأناضول”، أن “النظام يحضر أرضية لهجوم كيميائي مماثل لما حدث في الغوطة الشرقية وخان شيخون”.

ونفى مصطفى، ما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية، بأن المعارضين وفرق الدفاع المدني نقلوا مواد كيميائية إلى محافظة إدلب، شمال غربي البلاد.

وأكد أن “النظام، هو الطرف الوحيد، الذي يملك أسلحة كيميائية في سوريا”.

يشار إلى أن النظام وداعميه شنوا في 2017، هجومًا كيميائيًا على مدينة خان شيخون، بريف محافظة إدلب، وهجومًا آخر في أبريل/ نيسان الماضي، على مدينة دوما، بالغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق.