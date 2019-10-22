أكراد سوريا يؤكدون التزامهم الكامل بشروط وقف إطلاق النار مع تركيا

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، التزامها الكامل بتطبيق وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، وانسحاب مقاتليها من منطقة حدودية متفق عليها، تطبيقًا لاتفاق أبرمته واشنطن مع أنقرة.

وقال القيادي الكردي ريدور خليل: ”لقد قمنا بالالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار مع الجانب التركي، وفق الاتفاقية بينهم وبين الولايات المتحدة، وقمنا بسحب جميع قواتنا العسكرية والأمنية من منطقة العمليات العسكرية، الممتدة من رأس العين شرقًا حتى تل أبيض غربًا“.

واشنطن في الصورة

وفي ذات السياق، قال مسؤول أمريكي: إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة، التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن.

وأكد المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن قائد ”قوات سوريا الديمقراطية“ مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في رسالة سحب ”جميع قوات وحدات حماية الشعب“ من المنطقة.