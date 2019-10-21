ظريف: مستعد لزيارة الرياض لحل الخلافات إذا تهيأت الظروف المناسبة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، إنه مستعد لزيارة السعودية؛ من أجل حل الخلافات في حالة تهيأت الظروف المناسبة.

وأوضح ظريف في حديث لقناة ”المسيرة“ التابعة لميليشيات الحوثي في اليمن، أن ”إيران ستقف دائمًا إلى جانب الشعب اليمني، ونعتقد أن وقف الحرب سيساعد الشعب اليمني في المقام الأول“.

وأشار بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية شبه الرسمية، إلى أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى طهران، الأسبوع الماضي، جرى فيها بحث الأوضاع في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ترحب بأي خطة لتخفيف التوترات في المنطقة، وستعمل مع كل خطوة لإنهاء الحرب في اليمن، مضيفًا أنه ”مستعد لزيارة الرياض لحل الخلافات إذا تهيأت الظروف المناسبة“.

وقطعت السعودية وبعض الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران؛ على خلفية قيام محتجين إيرانيين باقتحام وإحراق سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، مطلع يناير عام 2016؛ على خلفية إعلان الرياض إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر؛ عقب إدانته بالإرهاب.