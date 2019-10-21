السعودية تنظم أول منتدى دولي للأمن السيبراني

كشفت السعودية، يوم الإثنين، عن تنظيمها أول منتدى دولي للأمن السيبراني بهدف تعزيز قدراتها في حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها، من أجهزة وبرمجيات من الهجمات الإلكترونية المتكررة والمتزايدة.

وستشرف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حديثة النشأة، على تنظيم المنتدى خلال شهر فبراير/ شباط القادم، في مدينة الرياض على مدى يومين، بحضور عدد من كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها.

برعایة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، #الھیئة_الوطنیة_للأمن_السیبراني تنظم #المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني في شھر فبراير المقبل.https://t.co/0weQ5X7dwK #GCFRIYADH — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) October 21, 2019

كما سيحضر المنتدى، عدد من أبرز الأكاديميين وصناع القرار والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية، وعدد من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها من الخبراء في مجالات الأمن السيبراني المختلفة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن المنتدى سيناقش عددًا من المحاور الرئيسة المرتبطة بمواجهة التحديات والتهديدات والمخاطر السيبرانية، ورفع مستوى التعاون الدولي في هذا المجال، واستكشاف الفرص لمعالجة تلك التحديات، وكذلك تطوير صناعة الأمن السيبراني عالميًا ومحليًا، وتحفيز إطلاق المبادرات الوطنية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني.

وتريد السعودية من تنظيم المنتدى الجديد، بناء القدرات الوطنية، وتحقيق نمو في قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار والابتكار فيه، وإبراز الجهود الوطنية المتعددة في هذا القطاع.

ويهدف المنتدى لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، تتم من خلاله صياغة المبادرات الدولية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول في هذا المجال، وتسليط الضوء على جهود تعزيز الأمن السيبراني في المملكة بقيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وبالتعاون مع القطاعات كافة.

وأنشأت السعودية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في العام 2017، وضمت في مجلس إدارتها مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، هم رئيس جهاز أمن الدولة، ورئيس الاستخبارات العامة، ونائب وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع.

وزاد اهتمام السعودية بالأمن السيبراني بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية مع تعرض الأنظمة التقنية لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم لهجمات متكررة من خارج الحدود.

وتحتل السعودية المركز 13 في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر مؤخرًا من الاتحاد الدولي للاتصالات من بين 175 دولة، والمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية.

وتنظم الهيئة منذ تأسيسها، مبادرات تعليمية وتدريبة حول الأمن السيبراني للموظفين الحكوميين وطلاب الجامعات حديثي التخرج، بالتزامن مع ابتعاث طلاب آخرين للدراسة في جامعات عالمية في تخصصات الأمن السيبراني.