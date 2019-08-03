تقرير يؤكد لقاء جواد ظريف بسيناتور أمريكي بارز في نيويورك دعاه لمقابلة ترامب

أكد تقرير نشرته مجلة “ نيويوركر“ الأمريكية، اليوم السبت، أن السيناتور عن الحزب الجمهوري راند بول، التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في نيويورك يوليو الماضي، ودعاه إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس دونالد ترامب.

وكان ظريف قد زار منتصف يوليو الماضي، نيويورك للمشاركة في اجتماع بالأمم المتحدة، وتحدثت تقارير إخبارية حينها عن لقاء سري جمعه بالسيناتور راند بول، وهو أمر رفضت طهران التعليق عليه.

ونقلت صحيفة ”نيويوركر“ عن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين ودبلوماسي مطلع قولهم ”إن لقاء السيناتور راند بول مع ظريف تم بعلم وموافقة الرئيس دونالد ترامب، وإن السيناتور وجه لظريف دعوة للقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض“.

ووفقًا للصحيفة ”فقد عقد الاجتماع في 15 تموز/ يوليو بمقر إقامة السفير الإيراني في الأمم المتحدة، وحضره أيضًا كبير مستشاري السيناتور راند بول، دوغ ستيفورد“.

وبحسب المصدر، ”قدم ظريف اقتراحات إلى الولايات المتحدة بخصوص مخاوف واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، وطالب بإجراءات أمريكية مقابلة“.