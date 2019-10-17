بريطانيا.. دعوات بترحيل شاب كويتي متهم بمحاولة قتل شابين

ارتفعت أصوات بريطانية مؤخرًا مطالبة بترحيل شاب كويتي متهم بمحاولة قتل شابين بريطانيين قبل أكثر من عام، بعد خروجه من السجن بالرغم من عدم إكمال مدة محكوميته.

وتصاعدت المطالبات بترحيل الشاب الكويتي (هـ.ح) بعد أن أطلق سراحه الأسبوع الماضي، عقب قضائه أقل من نصف فترة سجنه المقررة أربعة أعوام، حيث أثار قرار الإفراج عنه استياء والدة أحد الشابين المدهوسين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكشف التقرير الذي نقلته صحيفة ”القبس“ الكويتية، أن الشاب الكويتي المتهم (40عامًا) حكم بسجنه أربعة أعوام في شهر شباط/ فبراير 2018، بعد أن دهس بسيارته شابين بريطانيين يبلغان من العمر 18 عامًا لدى خروجهما من الملهى.

وجاءت المطالبات البريطانية بترحيل الشاب عقب تواصل والدة أحد الشابين مع النائب توري سايمون كلارك، والذي قام بمراسلة الحكومة البريطانية مطالبًا بترحيل الشاب، ”بعد اتهامه بمحاولة قتل الشابين حيث لاذ بالفرار بعد دهسهم وتركهم بإصابات خطيرة، واعترف أنه مذنب بالتسبب في إصابة خطيرة بسبب القيادة الخطرة“.

وأعلن النائب البريطاني أنه سيطلب من وزير الخارجية مراجعة القضية الخاصة بترحيل الشاب الكويتي المتهم، بموجب قانون الحدود البريطانية لعام 2007 باعتباره ”مجرمًا وطنيًا أجنبيًا“.