الفنانة الكويتية غدير السبتي تُعلن انفصالها عن المخرج البحريني أحمد الفردان

أعلنت الفنانة الكويتية غدير السبتي، اليوم الثلاثاء، انفصالها عن زوجها المخرج البحريني أحمد الفردان، بعد نحو عام ونصف العام على زواجهما.

وقالت الفنانة ”السبتي“ في منشور عبر حسابها على ”إنستغرام“، إن“القرار الذي اتخذته لم يكن سهلًا مهما كانت أسبابه، لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعبًا يجب أن تكون لدينا خطوة جريئة لاتخاذه كي نرتاح في حياتنا، لأننا نعيشها مرة وحده“.

وتابعت قائلة:“أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية، لكننا مرتبطان كصديقين بينهما معزة واحترام، الله يوفقنا بحياتنا والاختلاف لا يصنع العداوة، لأننا مثقفان وواعيان للحياة“.

وأرفقت الفنانة ”السبتي“ خبر انفصالها بصورة سابقة لها برفقة طليقها أثناء ظهورهما في أحد اللقاءات الصحفية السابقة، التي تلت زواجهما.

وتزوجت ”غدير السبتي“ من المخرج البحريني في شهر آذار/ مارس 2018، وهو زواجها الثاني، فيما كان الأول للفردان.

وأثارت تفاصيل زواج السبتي والفردان سابقًا إعجابًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والفنية عقب تعبير المخرج الفردان عن إعجابه القديم بالفنانة ”السبتي“ أثناء تعارفهما خلال فترة الدراسة في المعهد العالي للعلوم المسرحية، إلا أن ظروفًا أجبرته على العودة إلى البحرين وانقطاع الصلة بينهما قبل أن تتجدد العام 2017 خلال تصوير عمل ”أماني العمر“، الذي شارك أحمد بإخراجه.

وسبق للفنانة ”السبتي“ أن تزوجت بعمر صغير وأنجبت طفلين، قبل أن تنفصل عن زوجها، وتتخذ موقفًا معاديًا لفكرة الزواج، الذي كانت تصفه بـ ”المؤسسة الفاشلة“ قبل أن تعلن تغيير نظرتها للزواج بسبب أحمد الفردان.

وأحمد الفردان مخرج بحريني شارك بإخراج عدد من الأعمال البحرينية والخليجية، ودرس في جامعة في الكويت قبل 20 عامًا، حيثُ كانت غدير زميلته أيضًا، لكنه غادر بعدها إلى الخارج ليتابع تعليمه، ثم قرر العودة إلى بلده البحرين، ومتابعة دراسته فيها.