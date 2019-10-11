الشرطة البريطانية توقف مشتبهًا به طعن 5 أشخاص

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، توقيف مشتبه به في تنفيذ حادث طعن بمركز تسوق في مدينة مانشستر (شمال غرب)، أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وقالت شرطة مانشستر في بيان، على حسابها عبر ”تويتر“، إنها ألقت القبض على رجل في الأربعينيات من عمره في مكان الحادث للاشتباه في قيامه باعتداء خطير داخل مركز تسوق ”مانشستر أرنديل“، وجار التحقيق معه.

وأشارت إلى أن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن بسكين، ونقلوا لتلقي العلاج في المستشفى.

وذكرت أنها في هذه المرحلة المبكرة ما تزال تحاول الوقوف على دوافع الهجوم والظروف المحيطة به.

وقالت الشرطة إنه ”نظرًا لطبيعة الحادث وموقعه، فإن ضباطًا من قسم مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق حاليًا“، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام وشهود عيان أن مركز ”آرنديل“ تم إخلاؤه من زواره وموظفيه بحضور أعداد كبيرة من رجال الشرطة والإسعاف.