”الناتو“ يدافع عن موقفه ”المتساهل“مع الغزو التركي لسوريا

دافع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، عن موقفه من العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، وقال إن الحلف يجب ألّا يخسر وحدته في محاربة تنظيم داعش.

وظهر انقسام في الحلف؛ بعد أن بدأت تركيا العضو فيه هجومها في سوريا، الأسبوع الماضي؛ ما دفع حكومات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التهديد بفرض عقوبات على أنقرة. وزار ستولتنبرغ أنقرة، يوم الجمعة الماضي.

وقال ستولتنبرغ خلال جلسة للجمعية البرلمانية للحلف في لندن، ردًا على أسئلة من وفدي فرنسا وإيطاليا عما وصفوه بنهجه التصالحي حيال تركيا: ”يجب ألّا نخاطر بالمكاسب التي حققناها ضد عدونا المشترك… تركيا مهمة لحلف شمال الأطلسي… نواجه خطر تقويض الوحدة التي نحتاجها في الحرب ضد داعش“.