ألمانيا: لا مبرر قانونيًا للهجوم التركي ضد أكراد سوريا

قالت وزارة الخارجية الألمانية، يوم الإثنين، إنها لا ترى أي مبرر قانوني للهجوم التركي ضد الأكراد في شمال سوريا.

وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي: ”في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا تبرير تدخل عسكري موجه ضد الجماعات الكردية“.

من جانبه، قال متحدث باسم المستشارية الألمانية، إنه ”على الرغم من اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة، إلا أنها لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة“.

وبدأت أنقرة ومقاتلون سوريون موالون لها، في التاسع من الشهر الحالي، هجومًا ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، يتركز على منطقتي رأس العين وتل أبيض.

وتمكنت تلك القوات من السيطرة على 27 قرية، غالبيتها في محيط تل أبيض، وفق المرصد السوري.