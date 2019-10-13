الأكراد يعلنون اتفاقًا مع دمشق لنشر الجيش السوري على الحدود مع تركيا

المصدر: ا ف ب

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، يوم الأحد، التوصل إلى اتفاق مع دمشق ينص على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا للتصدي لهجوم أنقرة والفصائل السورية الموالية لها.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان على صفحتها على فيسبوك: ”لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية“.

وأضافت أن ”هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي”.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت سابق، أن وحدات من الجيش السوري، بدأت بالتحرك باتجاه شمال البلاد لمواجهة الهجوم التركي.

وذكرت قناة ”الميادين“ اللبنانية، أن الجيش السوري سينتشر في غضون 48 ساعة في مدينة كوباني، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، ومدينة منبج القريبة، التي تسيطر عليها قوات حليفة لقوات سوريا الديمقراطية.