”سانا“: الجيش السوري يرسل قوات إلى الشمال لمواجهة القوات التركية

بدأت وحدات من الجيش السوري اليوم الأحد، بالتحرك باتجاه شمال البلاد لمواجهة الهجوم التركي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ولم تعطِ الوكالة الرسمية أي تفاصيل إضافية، وما إذا كان هذا التحرك يأتي في إطار اتفاق مع الأكراد، في وقت قال مسؤول كردي لوكالة ”فرانس برس“ إن هناك ”مفاوضات“ بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية.

وذكرت قناة ”الميادين“ اللبنانية، في وقت سابق من، اليوم الأحد، أن الجيش السوري سينتشر في غضون 48 ساعة في مدينة كوباني، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، ومدينة منبج القريبة، التي تسيطر عليها قوات حليفة لقوات سوريا الديمقراطية.

وتقع المدينتان ضمن مساحة في شمال سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المستهدفة حاليًا في هجوم تشنه تركيا مع جماعات من المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.