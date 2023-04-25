طرد تاكر كارلسون.. زلزال يهز فوكس نيوز

وفيما أعلنت فوكس نيوز استغناءها عن خدمات مذيعها صاحب الأرقام القياسية ببيان مقتضب تقدمت خلاله بالشكر لكارلسون على السنوات التي عمل بها في الشبكة، ظلت ظروف هذا الانفصال ضبابية، إلا أنه أتى بعد سلسلة من المعارك القضائية العالية الخطورة، والمنبثقة من الحملة التي قادها كارلسون لاسترضاء قاعدة ترامب واستعادة المشاهدين الذين آمنوا أن هزيمته كانت خدعة.

وجاء طرد المعلق السياسي المحافظ، بعد أقل من أسبوع من تسوية فوكس لدعوى تشهير قضائية ضد الشبكة لنشرها مزاعم كاذبة بأن نظام التصويت "Dominion " تآمر لتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مقابل 787.5 مليون دولار، وهي أكبر تسوية نقدية تم الكشف عنها علنًا على الإطلاق.

ورغم أن فوكس نيوز قد تكون أزاحت عن كاهلها عبء راتب كارلسون الذي يصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلا أنها فقدت من اليوم الأول لرحيله عددا كبيرا من المشاهدين، ففوكس نيوز فقدت بالفعل أحد أقوى مذيعيها تأثيرا وإثارة للجدل على مدار تاريخها حتى الآن.