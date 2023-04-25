طرد تاكر كارلسون.. زلزال يهز فوكس نيوز

طرد تاكر كارلسون.. زلزال يهز فوكس نيوز

محمد المومني
محمد المومني

أعلنت شبكة فوكس نيوز، الاثنين، استغناءها عن المذيع المثير للجدل تاكر كارلسون "54 عاما"، الذي جلب ملايين المشاهدين للقناة على مدار 6 سنوات كان يقدم بها برنامجه المعروف "تاكر كارلسون تونايت".

ومنذ بدء عرض برنامجه على قناة فوكس نيوز في 2016، كان متوسط عدد المشاهدات لحلقته في الليلة يصل إلى 2.8 مليون مشاهد، ليحتل موقع ثاني أكثر برنامج إخباري مشاهدة في الولايات المتحدة.

طرد تاكر كارلسون.. زلزال يهز فوكس نيوز
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وفيما أعلنت فوكس نيوز استغناءها عن خدمات مذيعها صاحب الأرقام القياسية ببيان مقتضب تقدمت خلاله بالشكر لكارلسون على السنوات التي عمل بها في الشبكة، ظلت ظروف هذا الانفصال ضبابية، إلا أنه أتى بعد سلسلة من المعارك القضائية العالية الخطورة، والمنبثقة من الحملة التي قادها كارلسون لاسترضاء قاعدة ترامب واستعادة المشاهدين الذين آمنوا أن هزيمته كانت خدعة.

وجاء طرد المعلق السياسي المحافظ، بعد أقل من أسبوع من تسوية فوكس لدعوى تشهير قضائية ضد الشبكة لنشرها مزاعم كاذبة بأن نظام التصويت "Dominion " تآمر لتزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مقابل 787.5 مليون دولار، وهي أكبر تسوية نقدية تم الكشف عنها علنًا على الإطلاق.

ورغم أن فوكس نيوز قد تكون أزاحت عن كاهلها عبء راتب كارلسون الذي يصل إلى 20 مليون دولار سنويا، إلا أنها فقدت من اليوم الأول لرحيله عددا كبيرا من المشاهدين، ففوكس نيوز فقدت بالفعل أحد أقوى مذيعيها تأثيرا وإثارة للجدل على مدار تاريخها حتى الآن.

طرد تاكر كارلسون.. زلزال يهز فوكس نيوز
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وفي غضون دقائق من طرد كارلسون، فقد سهم فوكس نيوز 4% من قيمته، ومن ثم وصلت النسبة إلى 5.1%، وهي أكبر نسبة خسارة منذ أكتوبر الماضي، لتصل قيمة ما خسرته فوكس نيوز بسبب طرد كارلسون حتى الآن إلى 690 مليون دولار من قيمتها السوقية.

ووفق شخص مطلع، فقد تم اتخاذ قرار طرد كارلسون مساء الجمعة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة فوكس لاتشلان مردوخ والمديرة التنفيذية لفوكس نيوز سوزان سكوت.

طرد تاكر كارلسون.. زلزال يهز فوكس نيوز
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وعرف عن كارلسون أنه الصوت الجمهوري الجريء الذي لطالما كان يهاجم الليبراليين بشكل مباشر، كما كانت له آراء تميل لصالح الكرملين منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، منتقدا الدعم الغربي لأوكرانيا ومحاولة الناتو التوسع في شرق أوروبا.

وكان آخر ما قام به هو نشر مقطع من حادثة اقتحام الكابيتول، حاول أن يظهر به أنه كان تحركا سلميا خالصا، ما أثار غضب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين دعوا إلى محاسبته.

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