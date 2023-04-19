قناة أمريكية تدفع ثمناً باهظاً لتبنيها رواية "سرقة الانتخابات" من ترامب

ولكي تفوز، تعين على "دومينيون" إثبات أن "فوكس نيوز" تصرفت فعلاً عن سوء نية، وهو أمر يصعب تحقيقه ويعد حجر أساس في قانون الإعلام في الولايات المتحدة منذ العام 1964.

ويعمل في "فوكس نيوز" عدد من الصحفيين التقليديين، لكنها تكرس الجزء الأكبر من فترات البث للمعلقين، بما في ذلك خلال عدد من البرامج التي تعد الأكثر مشاهدة وتستضيفها شخصيات محافظة بارزة.

إحراج

وشكلت دعوى "دومينيون" بالفعل مصدر إحراج لـ"فوكس"، بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" المملوكة لروبرت مردوخ، أن القناة تبحث عن سبل لتسوية القضية.

وبالتوصل إلى تسوية، نجح مردوخ (92 عاماً)، ومقدمو برامج معروفون مثل تاكر كارلسون، في تجنب الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة.

وأقر مردوخ، في إفادة بشأن القضية، بأن بعض المقدمين "أيدوا" على الهواء الاتهام غير المثبت بأن انتخابات 2020 سرقت من ترامب.