قصف روسي لبنية تحتية حساسة في كييف وخاركيف

قصفت صواريخ روسية بنية تحتية حساسة في كييف ومدينة خاركيف شرقي أوكرانيا صباح اليوم السبت، وفرضت شركة مرافق قطعا طارئا للتيار الكهربي في العاصمة ومنطقتين أخريين.

وقالت وكالة رويترز إن صحفيين يعملون بها "سمعوا سلسلة من الانفجارات في كييف قبل إطلاق صافرة إنذار الغارات الجوية، وهو أمر غير معتاد بشدة".

وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير بإصابة أحد، ولكن تسبب حطام الصواريخ في اندلاع حريق في مكان ودُمرت منازل خارج العاصمة كييف.