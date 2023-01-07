الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف

والجمعة، قال التلفزيون الرسمي الروسي، إن وقفاً لإطلاق النار أعلنته روسيا من جانب واحد بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، دخل حيز التنفيذ على طول الجبهة، اعتبارا من الظهر بتوقيت موسكو (09:00 بتوقيت غرينتش)، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت القناة الأولى الروسية، "اعتبارا من ظهر الجمعة، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على طول خط التماس.. وسيستمر حتى نهاية 7 كانون الأول/ يناير".

ويأتي وقف إطلاق النار الذي أمرت به روسيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، وهو أول هدنة واسعة النطاق منذ بدء غزو هذا البلد في خطوة اعتبرتها كييف وحلفاؤها محاولة من موسكو لكسب الوقت.