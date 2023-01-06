روسيا: أوكرانيا قصفت مواقع لنا خلال وقف إطلاق النار
أعلنت روسيا أن أوكرانيا قصفت مواقع عسكرية روسية اليوم الجمعة، خلال هدنة مدتها 36 ساعة أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين من جانب واحد، وترفضها كييف وحلفاؤها بوصفها صورية.
قالت كييف إن لا نية لديها لوقف القتال بموجب وقف إطلاق الروسي المقترح
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن مواقعها تعرضت لهجوم في مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا لكن قواتها ملتزمة بوقف إطلاق النار.
وأضافت: "أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية أربع قذائف موتر على مواقع روسية".
ولم يتسن التحقق على نحو مستقل، مما إذا كان القتال قد هدأ، وقالت كييف، إن لا نية لديها لوقف القتال بموجب وقف إطلاق الروسي المقترح، الذي وصفته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنه حيلة لإمهال روسيا الوقت لتعزز قواتها وعتادها.
وأمر بوتين بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في تحرك مفاجئ أمس الخميس، قائلا إنه بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المسيحي الأرثوذكسي في روسيا.