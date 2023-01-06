روسيا: أوكرانيا قصفت مواقع لنا خلال وقف إطلاق النار

ولم يتسن التحقق على نحو مستقل، مما إذا كان القتال قد هدأ، وقالت كييف، إن لا نية لديها لوقف القتال بموجب وقف إطلاق الروسي المقترح، الذي وصفته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بأنه حيلة لإمهال روسيا الوقت لتعزز قواتها وعتادها.

وأمر بوتين بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في تحرك مفاجئ أمس الخميس، قائلا إنه بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المسيحي الأرثوذكسي في روسيا.