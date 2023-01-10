وزيرة خارجية ألمانيا تزور بشكل مفاجئ مدينة خاركيف الأوكرانية
قامت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، هي الأولى لمسؤول غربي رفيع إلى المدينة المتضررة من الحرب والقريبة من الحدود الروسية، على ما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.
وفي خاركيف، أعلنت أنالينا بيربوك، التي زارت المدينة بدعوة من نظيرها "وصديقها" دميترو كوليبا، أن سكان أوكرانيا يمكنهم "الاعتماد على تضامننا ودعمنا" في ما يتعلق بتوريد المولدات والمحولات والوقود أو البطانيات لمواجهة الشتاء القارس، وفقا لما نقلت عنها الوزارة الألمانية.
وتحدثت خلال زيارتها، التي تم الإعلان عنها عندما كانت في قطار العودة لأسباب أمنية، عن دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، دون تحديد نوعها.
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن موقع أوكرانيا في أوروبا ورغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، "سبب رغبتي في التحدث أيضا عن التقدم المحرز في عملية الانضمام".
وأكدت "رغبة الحكومة في تقديم عروض ملموسة للغاية إلى أوكرانيا من أجل إحراز تقدم في تعزيز سيادة القانون والمؤسسات المستقلة ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي".
وزار العديد من زعماء الدول الغربية أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الـ24 من شهر شباط/فبراير الماضي، بينهم المستشار أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن لم يصل أي منهم إلى أقصى الشرق حيث سيطرت القوات الروسية على مناطق عدة.
وتعرضت خاركيف للقصف مرات عدة عند بداية النزاع، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من الدفاع عنها، وابتعدت جبهة القتال منذ ذلك الحين بنحو 130 كيلومترًا عن المدينة.
لكنّ أوكرانيا تطالب خصوصًا بتسليمها دبابات قتالية غربية، ولم تستجب برلين بعد لطلبها بتسليم مدرّعاتها من طراز "ليوبارد 2".
وفي هذا السياق، قال كوليبا: "كلما تأخر هذا القرار، ازداد عدد الضحايا وازداد عدد القتلى المدنيين".
وأضاف الوزير الأوكراني: "أصبحت خاركيف الآن رمزًا للهجمات الأوكرانية المضادة الناجحة التي تثبت أن أوكرانيا يمكنها الانتصار بمساعدة كافية من شركائها".