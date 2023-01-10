وزيرة خارجية ألمانيا تزور بشكل مفاجئ مدينة خاركيف الأوكرانية

قامت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، هي الأولى لمسؤول غربي رفيع إلى المدينة المتضررة من الحرب والقريبة من الحدود الروسية، على ما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.

وفي خاركيف، أعلنت أنالينا بيربوك، التي زارت المدينة بدعوة من نظيرها "وصديقها" دميترو كوليبا، أن سكان أوكرانيا يمكنهم "الاعتماد على تضامننا ودعمنا" في ما يتعلق بتوريد المولدات والمحولات والوقود أو البطانيات لمواجهة الشتاء القارس، وفقا لما نقلت عنها الوزارة الألمانية.

وتحدثت خلال زيارتها، التي تم الإعلان عنها عندما كانت في قطار العودة لأسباب أمنية، عن دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، دون تحديد نوعها.