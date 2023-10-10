روسيا تكشف حقيقة وجود اتصالات مع أمريكا بشأن حرب غزة‎

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن لا اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله اليوم الثلاثاء إنه لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وقال نائب الوزير الروسي ردا على سؤال حول وجود أي اتصالات مع واشنطن حول تدهور الأوضاع في الشرق الاوسط : "لا، لسنا على اتصال".