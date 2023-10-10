روسيا تكشف حقيقة وجود اتصالات مع أمريكا بشأن حرب غزة
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن لا اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله اليوم الثلاثاء إنه لا توجد اتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.
وقال نائب الوزير الروسي ردا على سؤال حول وجود أي اتصالات مع واشنطن حول تدهور الأوضاع في الشرق الاوسط : "لا، لسنا على اتصال".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد الإثنين خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية في موسكو أن روسيا والجامعة ستعملان على "وقف إراقة الدماء" في إسرائيل وغزة.
وأعرب الكرملين في وقت سابق عن قلقه البالغ بشأن الوضع في الشرق الأوسط ، ودعا الأطراف المتصارعة إلى نقل الصراع إلى الاتجاه السلمي.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "طالما أننا نرى أن الوضع يتطورعلى طول طريق التصعيد فهناك خطر كبير من تورط قوات ثالثة"، في اشارة إلى التحرك الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط.