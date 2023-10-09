"طوفان الأقصى".. مشهد سياسي فلسطيني معقد ونتنياهو أمام مأزق كبير

خسائر كبيرة

ورأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن هناك تعقيدات هائلة في المشهد السياسي، لأن الصراع الدائر ليس محصورا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فتداعيات ما يجري واسعة.

وقال عوكل لـ "إرم نيوز": إن "إسرائيل الآن جريحة ومهشمة، وجيشها ضربت هيبته، ولا يستطيع استعادة الردع وانهار وهناك خسائر ضخمة في صفوفهم، وما تقوم به إسرائيل بقصف المنازل السكنية في غزة جنون تحاول من خلاله جباية ثمن عبر ارتكاب جرائم".

وحول تداعيات التدخل الأمريكي وإرسال حاملات طائرات للبحر المتوسط، يعتقد عوكل أن الهدف من ذلك منع امتداد الصراع خارج فلسطين، وعدم السماح بتعطيل صفقة "التطبيع" بين السعودية وإسرائيل.

وأضاف، أن الفصائل الفلسطينية أصبح لديها أوراق قوية جدا، سيتم استثمارها في ملفات وطنية فلسطينية كبيرة، لافتا إلى أن الأرجح أن نتنياهو سيحصل على فرصة حتى يعدل المشهد الذي صنعته المقاومة، حسب تعبيره.

ورأى أن إسرائيل ليس لديها إمكانية لتعديل المشهد الذي يمكن وصفه من الألف إلى الياء بـ "مشهد ملحمة فلسطينية وانهيار إسرائيلي".

وتابع: "هذا العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين بيد فصائل المقامة وهذا المشهد الانتصاري يقول إن الشعب الفلسطيني، لا يتسامح بشأن حقوقه بالتالي المعادلات تختلف وله مردود على الصعيد الفلسطيني الشعبي والعربي كبير".

وحدد عوكل 4 ملفات ستطرح الآن، وهي ملف الحصار على غزة وتبادل الأسرى وملف الأفق السياسي الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى، وملف الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

ورأى أن حجم وعدد الأسرى الإسرائيليين بيد الفصائل الفلسطينية يؤهل الأخيرة لتوسيع دائرة التفاوض حول مجموعة من القضايا ذات الأبعاد السياسية.

ورغم كل ما تملكه الفصائل من أوراق قوة حاليا، إلا أن عوكل يستبعد أن تحدث تبدلات سياسية بالتالي سيظل الصراع مفتوحا، باعتبار أن النظام الإسرائيلي المتطرف لا يمكن أن يسلم بالحقوق الفلسطينية، خاصة أن الأزمة الإسرائيلية تتعقد وتتخذ طابعا وجوديا، لافتا إلى أنه لا يوجد أفق سياسي والتدخل الأمريكي سيكون في إطار تكتيكي كإحداث نوع من التسهيلات.

ولا يختلف المختص في الشأن الإسرائيلي باسم أبو عطايا عن رأي "عوكل"، وقال: إن "الوضع قبل المواجهة مختلف عما بعدها، إذ لا يمكن العودة للأوضاع السابقة قبل معركة "طوفان الأقصى" لأن أي اتفاق سيحدث يجب أن يتضمن إيجاد حل للحالة السياسية سواء موضوع رفع الحصار عن غزة أو حتى الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية، على قاعدة أن من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة ومستقبل".