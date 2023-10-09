"طوفان الأقصى".. مشهد سياسي فلسطيني معقد ونتنياهو أمام مأزق كبير
لا شك أن الصراع الدائر بين الفصائل الفلسطينية التي أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى" والجيش الإسرائيلي الذي أطلق عليه اسم "السيوف الحديدية" له تداعيات سياسية كبيرة سواءً على المشهد الفلسطيني أو الإسرائيلي.
ويرى محللون سياسيون فلسطينيون في حديثهم لـ "إرم نيوز" أن الفصائل الفلسطينية لديها أوراق قوية ستستخدمها بالتفاوض السياسي، وأهمها امتلاكها عددا كبيرا من الأسرى من كبار ضباط وقيادات الجيش الإسرائيلي.
ويعزز ذلك موقف الحركة في توسيع دائرة التفاوض، مع استبعادهم أن يحدث تبدلات سياسية كبيرة؛ إذ إن الصراع سيبقى مفتوحا والأفق السياسي سيبقى مغلقا.
خسائر كبيرة
ورأى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن هناك تعقيدات هائلة في المشهد السياسي، لأن الصراع الدائر ليس محصورا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، فتداعيات ما يجري واسعة.
وقال عوكل لـ "إرم نيوز": إن "إسرائيل الآن جريحة ومهشمة، وجيشها ضربت هيبته، ولا يستطيع استعادة الردع وانهار وهناك خسائر ضخمة في صفوفهم، وما تقوم به إسرائيل بقصف المنازل السكنية في غزة جنون تحاول من خلاله جباية ثمن عبر ارتكاب جرائم".
وحول تداعيات التدخل الأمريكي وإرسال حاملات طائرات للبحر المتوسط، يعتقد عوكل أن الهدف من ذلك منع امتداد الصراع خارج فلسطين، وعدم السماح بتعطيل صفقة "التطبيع" بين السعودية وإسرائيل.
وأضاف، أن الفصائل الفلسطينية أصبح لديها أوراق قوية جدا، سيتم استثمارها في ملفات وطنية فلسطينية كبيرة، لافتا إلى أن الأرجح أن نتنياهو سيحصل على فرصة حتى يعدل المشهد الذي صنعته المقاومة، حسب تعبيره.
ورأى أن إسرائيل ليس لديها إمكانية لتعديل المشهد الذي يمكن وصفه من الألف إلى الياء بـ "مشهد ملحمة فلسطينية وانهيار إسرائيلي".
وتابع: "هذا العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين بيد فصائل المقامة وهذا المشهد الانتصاري يقول إن الشعب الفلسطيني، لا يتسامح بشأن حقوقه بالتالي المعادلات تختلف وله مردود على الصعيد الفلسطيني الشعبي والعربي كبير".
وحدد عوكل 4 ملفات ستطرح الآن، وهي ملف الحصار على غزة وتبادل الأسرى وملف الأفق السياسي الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى، وملف الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
ورأى أن حجم وعدد الأسرى الإسرائيليين بيد الفصائل الفلسطينية يؤهل الأخيرة لتوسيع دائرة التفاوض حول مجموعة من القضايا ذات الأبعاد السياسية.
ورغم كل ما تملكه الفصائل من أوراق قوة حاليا، إلا أن عوكل يستبعد أن تحدث تبدلات سياسية بالتالي سيظل الصراع مفتوحا، باعتبار أن النظام الإسرائيلي المتطرف لا يمكن أن يسلم بالحقوق الفلسطينية، خاصة أن الأزمة الإسرائيلية تتعقد وتتخذ طابعا وجوديا، لافتا إلى أنه لا يوجد أفق سياسي والتدخل الأمريكي سيكون في إطار تكتيكي كإحداث نوع من التسهيلات.
ولا يختلف المختص في الشأن الإسرائيلي باسم أبو عطايا عن رأي "عوكل"، وقال: إن "الوضع قبل المواجهة مختلف عما بعدها، إذ لا يمكن العودة للأوضاع السابقة قبل معركة "طوفان الأقصى" لأن أي اتفاق سيحدث يجب أن يتضمن إيجاد حل للحالة السياسية سواء موضوع رفع الحصار عن غزة أو حتى الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية، على قاعدة أن من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة ومستقبل".
أزمة إسرائيلية
أما على المستوى السياسي الإسرائيلي، أشار أبو عطايا إلى أنه بعد كل معركة خاضتها إسرائيل حدثت تغييرات كبيرة؛ فنتائج حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 أدت لسقوط حزب العمل، وعام 2012 سقطت حكومة "أولمرت".
وقال أبو عطايا لـ "إرم نيوز": "ما يجري اليوم ليس مختلفا أو بعيدا عما جرى سابقا"، متوقعا، أن يحدث تغييرا كبيرا في الحالة السياسية الإسرائيلية، تقود إما لاستقالة نتنياهو أو الذهاب لانتخابات مبكرة.
ولفت إلى أن نتنياهو حاول أن يسبق الأحداث المتوقعة ويهرب من تحمل مسؤولية الفشل الاستخباري والعسكري، بالدعوة لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية، ويتواصل من كافة أحزاب المعارضة الإسرائيلية وهناك نجاح في هذا التواصل.
وأشار إلى أن أصابع الاتهام تنصب نحو نتنياهو، لأنه لم يستجب لتحذير قادة أركان الجيش بأنه في حالة سيئة وغير مستعد لمواجهة عسكرية، وانشغل بموضوع الإصلاحات القضائية.
وتوقع أن يحدث الكثير من السخط والمظاهرات بعد المعركة، ومطالبات جماهيرية بتنحية نتنياهو، ومراجعات بعد الخسارة السياسية والمعنوية والاقتصادية وارتفاع أعداد القتلى، ومراجعة في فشل عقيدة الجيش الإسرائيلي، التي اعتمدت على أربع ركائز بحسم المعركة مبكرا والقتال في أرض العدو والمعلومات الاستخبارية والمباغتة، وكلها استخدمتها الفصائل الفلسطينية.