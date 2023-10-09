وول ستريت جورنال: إيران أعطت الضوء الأخضر لعملية "طوفان الأقصى"

اجتماع في بيروت أعطى الضوء الأخضر لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس بشكل مفاجئ على إسرائيل.. هذا ما قالته وول ستريت جورنال في تقرير لها يتناول العملية.

الصحيفة بينت أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت ضم أعضاء كبارا من حماس وحزب الله، بحضور مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم، وأعطوا "الضوء الأخضر" له، في اجتماع بيروت الذي عقد يوم الإثنين الماضي.

أعضاء كبار في حركة حماس وحزب الله أكدوا للصحيفة أنّ ضبّاطاً من الحرس الثوري الإيراني تعاونوا مع حماس منذ آب الماضي في التخطيط لعملية التوغّل داخل الحدود الإسرائيلية، برّاً وبحراً وجواً، في الهجوم الذي يُعدّ أكبر خرق لحدود إسرائيل منذ حرب أكتوبر عام 1973.

الصحيفة أوضحت أنّه تمّ تنقيح تفاصيل العملية خلال اجتماعات عدّة في بيروت حضرها ضباط في الحرس الثوري الإيراني وممثّلون عن أربع جماعات مسلّحة مدعومة من إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله.

خطة الحرس الثوري الإيراني الأوسع نطاقاً، ووفقا لما أفاد به أعضاء بارزون في حماس وحزب الله ومسؤول إيراني، تتمثّل بخلق تهديد متعدد الجبهات يمكن أن يخنق إسرائيل من جميع الأطراف، حزب الله والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال، وحركة الجهاد الإسلامي، وحماس في غزة والضفة الغربية.

وول ستريت جورنال لفتت إلى أنّ انخراط إيران بدور مباشر في هجوم "حماس" يُعد خروجًا لصراع طهران طويل الأمد مع إسرائيل من الظلّ، ما يزيد من خطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، إذ تعهّد مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار بتوجيه ضربة إلى القيادة الإيرانية إن ثبتت مسؤولية طهران عن قتل إسرائيليين.

أعضاء بارزون في "حماس" و"حزب الله" بينوا، وفقا للصحيفة، أنّ إيران تضع جانباً صراعات إقليمية أخرى لتكريس الموارد الخارجية للحرس الثوري الإيراني نحو تنسيق وتمويل وتسليح الفصائل المسلّحة المعادية لإسرائيل، بما في ذلك "حماس" و"حزب الله".

الصحيفة قالت إنّ قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني يقود الجهود الرامية إلى توحيد وكلاء إيران في الخارج للعمل تحت قيادة موحّدة، فقد أطلق قاآني حملة للتنسيق بين العديد من الفصائل المسلّحة المحيطة بإسرائيل في نيسان الماضي، خلال اجتماع في لبنان، إذ بدأت "حماس"، وللمرة الأولى، العمل بشكل أوثق مع جماعات أخرى مثل "حزب الله".