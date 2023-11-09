هل يحسم "روبرت كينيدي" انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة؟

حقق المرشح الرئاسي المحامي روبرت كينيدي، نتائج جيدة، في استطلاعات الرأي بنسبة 22%؛ مما لفت الانتباه إليه كمنافس قوي محتمل لدونالد ترامب وجو بايدن، أو كمرشح يمكن أن يكون له كلمة الفصل بين المرشحين الاثنين في نجاح إحداهما.

وتوقع تقرير لموقع "آر أف إي" (إذاعة فرنسا الدولية)، أن يشكل المحامي روبرت كينيدي ابن أخ الرئيس السابق جون كينيدي مفاجأة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي ستجرى، العام المقبل.

وبحسب التقرير، فإن كينيدي المرشح الصاعدة أسهمه بقوة في استطلاعات الرأي، يبدو منافسا بالسباق الرئاسي، رغم أن أنظار العالم ستتجه حينها نحو مرشحين اثنين بارزين هما: الرئيس الحالي المنتهية ولايته في العام 2024 جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي خسر في 2020 السباق نحو البيت الأبيض.

وقال التقرير، إن المعطيات الراهنة تظهر تفوقا واضحا لبايدن وترامب اللذين تنافسا حتى اللحظات الأخيرة بانتخابات 2020، لكن مرشحا ثالثا ظهر بقوة في الواجهة، وقد يكون حاسما، إما في طريق تفجير مفاجأة قوية في السباق الرئاسي أو في الفصل بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي، وهذا الأمر الأرجح.

وكشف أن "المرشح الذي يأتي من الخلف ليس سوى المحامي المهتم بالقضايا البيئية والمناخية والناشط السياسي الذي عرف بكونه مناهضا بشكل واضح للقاحات كوفيد 19، روبرت إف كينيدي جونيور، الذي قدم أوراق ترشحه للمنافسة على السباق نحو البيت الأبيض، لكنه يظل فوق كونه مرشحا للانتخابات، مصدر مخاوف وهواجس لكل من جو بايدن ودونالد ترامب.