قبل عام من الانتخابات.. استطلاع يظهر تقدّم ترامب على بايدن في 5 ولايات رئيسية

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، قبل عام تحديداً من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن المرشح الجمهوري الأوفر حظا دونالد ترامب يتقدّم على الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في خمس من ست ولايات رئيسية، مع تراجع شعبية بايدن في صفوف الناخبين الشباب والأقليات.

وأورد الاستطلاع، الذي أجرته "نيويورك تايمز" مع معهد سيينا، أن الملياردير الجمهوري يتقدّم على منافسه الديموقراطي في نوايا التصويت في نيفادا (52 % /41 % )، وجورجيا (49/43)، وأريزونا (49/44)، وميشيغن (48/43)، وبنسلفانيا (48/44)، في حين يتوقع أن يفوز جو بايدن في ويسكونسن (47/45).

وكان جو بايدن فاز في العام 2020 في كل من هذه الولايات.

أُجري الاستطلاع عبر الهاتف، في الفترة من 22 تشرين الأول/أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر، وشمل 3662 ناخبًا مسجلاً في الولايات الست.