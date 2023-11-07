حرب غزة تثير قلق "الديمقراطيين" حول فرص بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024

وشاركت جايابال، في حوار حول الصراع بين إسرائيل وحماس وتأثيره المحتمل على الآفاق الانتخابية للرئيس بايدن مع محاورتها السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض جين ساكي .

وسألت ساكي ضيفتها النائبة الديمقراطية سؤالًا مباشرًا وصريحًا: هل توافقين على وصف الحرب على غزة بالإبادة الجماعية ؟ وعلى أن للرئيس بايدن دورًا في ذلك ؟

ورغم أن رد النائبة كان: "لست مستعدة بعد لقول ذلك". فإنها لم تُخفِ مخاوفها بشأن التحديات المحتملة للحزب الديمقراطي في رئاسيات 2024، وهي المرة الأولى التي تثير فيها مثل هذه المخاوف.

وأوضحت النائبة الديمقراطية أنها تدين حماس، لكنها ليست مع الرد الإسرائيلي الحالي، أي قتل آلاف الأبرياء من المدنيين في غزة، فذلك برأيها لن يحل المشكلة، داعية إلى توقف الحرب.