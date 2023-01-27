مقتل 8 إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن عددًا من الإسرائيليين قتلوا وأصيب آخرون؛ جراء عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية قتلت المنفذ.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 8 أشخاص، بعد مقتل عدد من الجرحى.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت إن مسلحًا أطلق عيارات نارية بالقرب من كنيس في حي النبي يعقوب بمدينة القدس؛ ما أدى لمقتل 5 إسرائيليين وإصابة أكثر من 10 آخرين على الأقل.