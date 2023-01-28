مستوطنون يهاجمون بن غفير لحظة وصوله موقع عملية القدس

هاجمت مجموعة من المستوطنين، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لحظة وصوله إلى موقع عملية القدس التي أدت إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت بن غفير بصفته وزيرًا للأمن القومي، وصرخوا في وجهه: "هذه المجزرة حدثت في ظل ولايتك كوزير"، في حين ردَّ بن غفير بالقول: "الموت للمخربين".

وأكد بن غفير، أنه "سيعمل على تغيير أوامر إطلاق النار للجنود الإسرائيليين"، متابعًا: "علينا الرد على عملية القدس لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، ومسؤولية الرد على هذا الهجوم تقع على الحكومة"، وفق الصحيفة العبرية.