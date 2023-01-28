مستوطنون يهاجمون بن غفير لحظة وصوله موقع عملية القدس
هاجمت مجموعة من المستوطنين، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لحظة وصوله إلى موقع عملية القدس التي أدت إلى مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت بن غفير بصفته وزيرًا للأمن القومي، وصرخوا في وجهه: "هذه المجزرة حدثت في ظل ولايتك كوزير"، في حين ردَّ بن غفير بالقول: "الموت للمخربين".
وأكد بن غفير، أنه "سيعمل على تغيير أوامر إطلاق النار للجنود الإسرائيليين"، متابعًا: "علينا الرد على عملية القدس لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، ومسؤولية الرد على هذا الهجوم تقع على الحكومة"، وفق الصحيفة العبرية.
وفي السياق، عبر زعيم القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، عن إدانته للعملية المسلحة التي وقعت في القدس، قائلًا: "أُدين وأستنكر أي هجوم إرهابي يُقتل فيه مدنيون أبرياء"، وفق القناة العبرية.
وأضاف عباس: "أنا مقتنع بأن هذا العمل وغيره من الإجراءات المشابهة سيبعد إمكانية إيجاد حل للصراع وتحقيق رؤية السلام والأمن المتبادل والشراكة والتسامح في الأرض المقدسة"، بحسب تعبيره.
ومن ناحيته، قال موقع "والا" العبري، إن "الخوف الحالي لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو تقليد العملية ليس فقط في القدس؛ ولكن أيضًا في الضفة الغربية"، متابعًا: "لذلك تُجرى دراسة تعزيز منطقة الضفة والقدس بقوات إضافية".
يذكر أن 8 إسرائيليين قتلوا وأصيب آخرون جراء عملية إطلاق نار قرب كنيس يهودي في مدينة القدس المحتلة، فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تمكنت من قتل منفذ العملية التي وقعت في حي النبي يعقوب.