تخريب عشرات القبور المسيحية قرب القدس القديمة

قال المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الانغليكاني في القدس والشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إنه "فزع" إثر تخريب عشرات القبور المسيحية على أطراف البلدة القديمة للقدس، فيما تحقق الشرطة الإسرائيلية في أعمال التخريب.

وبدت قطع من الصلبان وشواهد قبور حجرية مكسورة ملقاة على الأرض في المقبرة البروتستانتية على جبل صهيون أو جبل النبي داود، في القدس الشرقية المحتلة، حيث يعتقد المسيحيون أن يسوع احتفل بالعشاء الأخير.