البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

صوّت برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لصالح دعوة الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التكتل الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وصوّت 598 نائبًا لصالح القرار وعارضه 9 أعضاء وامتنع 31 نائبًا عن التصويت.

ويعد هذا التصويت غير ملزم، لكنه يمهد الطريق لقرار نهائي في الموضوع، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.