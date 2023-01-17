رئيسة المفوضية الأوروبية تؤيد تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية؛ للرد على "انتهاك" حقوق الإنسان الأساسية في الجمهورية الإسلامية.

وقالت دير لاين للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: "رد فعل النظام الإيراني فظيع ومروع وهم يتعدون على حقوق الإنسان الأساسية".