صحيفة: وضع أوروبا للحرس الثوري على لائحة الإرهاب إعلان حرب ضد إيران

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.

ووصفت أورسولا فون دير لاين رد الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات الشعبية بأنه "وحشي ومروع"، مضيفة أن "وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب هو رد على سحق حقوق الإنسان الأساسية في إيران".

وقالت أورسولا فون دير لاين هذه الكلمات على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2023، الذي تشارك فيه شخصيات اقتصادية بارزة وقادة العالم.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن قمع المتظاهرين في إيران يوم الخميس. ويرى الكثيرون في هذا القرار فرصة لوضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. ويتم اتخاذ القرار النهائي من قبل المفوضية الأوروبية.

ويدرس الاتحاد الأوروبي الجولة الرابعة من العقوبات ضد إيران لقمع الاحتجاجات وإرسال أسلحة إلى روسيا.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر دبلوماسية، أن عناصر من الحرس الثوري ستضاف إلى قائمة العقوبات الأسبوع المقبل. لكن بعض الأعضاء يطالبون بإضافة الحرس الثوري الإيراني بأكمله إلى قائمة الإرهاب. ومن المتوقع أن تتخذ بريطانيا مثل هذا القرار في الأسابيع المقبلة.

وقالت فون دير لاين: "نحن نتطلع بالفعل إلى جولة جديدة من العقوبات، وأنا أؤيد أيضًا وضع الحرس الثوري الإيراني على القائمة (الإرهابية)، ولقد سمعت أن العديد من الوزراء لديهم هذا الطلب، وأعتقد أنهم على حق".

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية فنلندا إن "إجراءات إيران في تنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وتسليم الطائرات المسيرة والأسلحة إلى روسيا، تتطلب استجابة حاسمة".

وبحسب التقارير، فقد "لعب الحرس الثوري دورًا في القمع المميت للاحتجاجات في إيران".