صحيفة: وضع أوروبا للحرس الثوري على لائحة الإرهاب إعلان حرب ضد إيران
حذرت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، من أي خطوة تتخذها الدول الأوروبية في وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، معتبرة أن أي قرار في هذا الصدد سيكون بمثابة "إعلان حرب ضد إيران".
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه "إذا ارتكبت أوروبا خطأ تاريخيًا ووضعت الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، فقد أعلنت الحرب عمليًا على إيران".
وأضافت: "إذا وضعت الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، فيجب أن تواجه الحرس الثوري في المضائق الاستراتيجية والمناطق التي يصعب الوصول إليها".
وتابعت: "قد يضطر الأوروبيون إلى الحصول على إذن من الحرس الثوري الإيراني، الذي يريدون معاقبته، من أجل المرور والحضور إلى تلك المناطق".
ووافق أعضاء مجلس العموم البريطاني، الخميس الماضي، على خطة تطالب حكومة هذا البلد بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وعلى الرغم من أن هذه الخطة غير ملزمة، فقد تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل البرلمان البريطاني.
وأردفت الصحيفة: "إن تحرك الأوروبيين بإدراج اسم الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية، الذي يعتقد بعض الخبراء السياسيين أنه يهدف إلى الضغط على إيران للحصول على تنازلات في المفاوضات النووية، يمكن أن يخلق تحديات".
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية.
ووصفت أورسولا فون دير لاين رد الحكومة الإيرانية على الاحتجاجات الشعبية بأنه "وحشي ومروع"، مضيفة أن "وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب هو رد على سحق حقوق الإنسان الأساسية في إيران".
وقالت أورسولا فون دير لاين هذه الكلمات على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2023، الذي تشارك فيه شخصيات اقتصادية بارزة وقادة العالم.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن قمع المتظاهرين في إيران يوم الخميس. ويرى الكثيرون في هذا القرار فرصة لوضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. ويتم اتخاذ القرار النهائي من قبل المفوضية الأوروبية.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الجولة الرابعة من العقوبات ضد إيران لقمع الاحتجاجات وإرسال أسلحة إلى روسيا.
وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر دبلوماسية، أن عناصر من الحرس الثوري ستضاف إلى قائمة العقوبات الأسبوع المقبل. لكن بعض الأعضاء يطالبون بإضافة الحرس الثوري الإيراني بأكمله إلى قائمة الإرهاب. ومن المتوقع أن تتخذ بريطانيا مثل هذا القرار في الأسابيع المقبلة.
وقالت فون دير لاين: "نحن نتطلع بالفعل إلى جولة جديدة من العقوبات، وأنا أؤيد أيضًا وضع الحرس الثوري الإيراني على القائمة (الإرهابية)، ولقد سمعت أن العديد من الوزراء لديهم هذا الطلب، وأعتقد أنهم على حق".
وفي وقت سابق، قال وزير خارجية فنلندا إن "إجراءات إيران في تنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وتسليم الطائرات المسيرة والأسلحة إلى روسيا، تتطلب استجابة حاسمة".
وبحسب التقارير، فقد "لعب الحرس الثوري دورًا في القمع المميت للاحتجاجات في إيران".
وساءت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإيران في الأشهر الأخيرة، مع تعثر جهود إحياء المحادثات النووية، واحتجزت طهران العديد من المواطنين الأوروبيين، وانتقد الاتحاد بشكل متزايد حملته العنيفة المستمرة ضد المتظاهرين، بما في ذلك عمليات الإعدام.
ونظم إيرانيون احتجاجًا يوم الاثنين أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا، مطالبين الاتحاد الأوروبي باعتبار الحرس الثوري "منظمة إرهابية".
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، يوم الاثنين، في تجمع احتجاجي للإيرانيين أمام البرلمان الأوروبي، إنه ينبغي تقديم "استجابة قوية وعالمية للجمهورية الإسلامية".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الثلاثاء، عن انتهاء مناورات عسكرية أجراها في مياه الخليج العربي واستخدم فيها أنظمة صواريخ كروز البحرية والطائرات المسيرة القاذفة للقنابل الدقيقة والأنظمة الذكية غیر المأهولة تحت البحر، وإطلاق صواريخ المروحيات والإنزال الجوي للقوات الخاصة في المواقع المتحركة والعائمة، وفقاً لما ذكره قائد القوة البحرية في الحرس الثوري العميد علي رضا تنغسيري.