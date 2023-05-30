إجراءات قانونية لإجبار جنوب إفريقيا على اعتقال بوتين إذا حضر قمة "بريكس"

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أنه اتخذ إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال فلاديمير بوتين حال قرر الرئيس الروسي حضور قمة مخطط عقدها في البلد الإفريقي.

وتواجه بريتوريا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ من لاهاي مقرّاً في آذار/مارس، مذكرة توقيف بحقّ الرئيس بوتين.

ومن المقرر أن تستضيف الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، في آب/أغسطس، قمة دول بريكس التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.