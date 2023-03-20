تعليقا على مذكرة اعتقال بوتين.. الصين تدعو إلى تجنب "ازدواجية المعايير"
دعت الصين، اليوم الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، إلى تفادي ما وصفتها بـ"ازدواجية المعايير"، وذلك بعد إصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين: "على المحكمة الجنائية الدولية اعتماد موقف موضوعي وغير منحاز واحترام حصانة رؤساء الدول أمام القضاء".
كما دعا "وينبين" المحكمة، إلى ما وصفه بـ"تفادي التسييس وازدواجية المعايير".
يأتي هذا التعليق الصيني قبل ساعات من بدء الرئيس شي جينبينغ، زيارة إلى روسيا، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم 22 آذار/ مارس الجاري.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، مذكرة للقبض على بوتين، لاتهامه بـ"المسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا"، وهو ما اعتبرت روسيا أنه "بلا معنى".