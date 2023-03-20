بوتين: نرحب بالوساطة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن بلاده ترحب باستعداد الصين للعب دور بناء لحل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على تسوية سياسية، ولكن يعتمد مستقبل عملية السلام فقط على الاستعداد لإجراء محادثات جادة تراعي الحقائق الجيوسياسية السائدة.

وأضاف بوتين في مقالة كتبها لصحيفة صينية نشرها الكرملين، إن العلاقات الروسية-الصينية "في ذروتها".

وقال إن "العلاقات الروسية-الصينية بلغت ذروتها التاريخية وتزداد رسوخا".

وأشار إلى أن "الصين وروسيا تدعوان باستمرار إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا بناء على القانون الدولي".

وأكد بوتين أن نوعية الروابط بين موسكو وبكين "تفوق نوعية الاتحادات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة إبان الحرب الباردة".

وشدّد سيّد الكرملين على أن "لا حدود ولا مواضيع محظورة" في العلاقات بين موسكو وبكين.