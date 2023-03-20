بوتين: نرحب بالوساطة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن بلاده ترحب باستعداد الصين للعب دور بناء لحل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا منفتحة على تسوية سياسية، ولكن يعتمد مستقبل عملية السلام فقط على الاستعداد لإجراء محادثات جادة تراعي الحقائق الجيوسياسية السائدة.
وأضاف بوتين في مقالة كتبها لصحيفة صينية نشرها الكرملين، إن العلاقات الروسية-الصينية "في ذروتها".
وقال إن "العلاقات الروسية-الصينية بلغت ذروتها التاريخية وتزداد رسوخا".
وأشار إلى أن "الصين وروسيا تدعوان باستمرار إلى بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا بناء على القانون الدولي".
وأكد بوتين أن نوعية الروابط بين موسكو وبكين "تفوق نوعية الاتحادات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة إبان الحرب الباردة".
وشدّد سيّد الكرملين على أن "لا حدود ولا مواضيع محظورة" في العلاقات بين موسكو وبكين.
وأكد الرئيس الروسي أن "الحوار السياسي صريح إلى أقصى حد في حين أن تعاوننا الاستراتيجي أصبح شاملا ودخل حقبة جديدة".
واعتبر أن "العلاقات الصينية هي اليوم حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والعالمي، وهي تحفّز النمو الاقتصادي وتشكّل ضمانة لأجندة إيجابية في الشؤون الدولية".
وقال بوتين "نعوّل كثيرا على المحادثات المقبلة" مع شي، مؤكدا أنه واثق من أنها "ستعطي دفعا قويا لمجمل التعاون الثنائي".
بحسب الرئيس الروسي سيشكّل اللقاء مع شي الذي يصل الإثنين إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام، مناسبة له "لرؤية صديق قديم" تربطه به "علاقات وطيدة".