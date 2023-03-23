ردًا على مذكرة اعتقال بوتين.. روسيا: "إعلان حرب"

شددت روسيا من لهجتها تجاه مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة تلك المذكرة بمثابة "إعلان حرب".

وهدد الرئيس السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بأن أي محاولة لاعتقال بوتين ستكون بمثابة "إعلان حرب" ضد روسيا.

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الروسي بالترحيل غير القانوني لمئات الأطفال من أوكرانيا، وأصدرت مذكرة اعتقال ضده، الأمر الذي دفع حليف بوتين القديم للخروج والتنديد بالقرار والتحذير من أي خطوة لتنفيذه.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام الروسية، قال ميدفيديف إن المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف بها دول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة، لا تعتبر كيانًا قانونيًا، ولم تفعل أي شيء مهم من قبل.

وأشار ميدفيديف إلى أن دعم الولايات المتحدة وأوروبا لأوكرانيا قد يشعل حربًا نووية، وقال عن محاولة اعتقال بوتين: "ماذا سيكون ذلك؟ سيكون إعلان حرب على الاتحاد الروسي".