بعد مذكرة توقيف بوتين.. الجنائية الدولية ترفض "التهديدات"

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، ما قالت إنها "التهديدات" والإجراءات التي أعلنت ضد مدّعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقالت رئاسة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، والتي تشكل هيئتها التشريعية، في بيان، إنها "تأسف لمحاولات إعاقة الجهود الدولية الهادفة إلى ضمان المحاسبة على الأفعال التي يحظرها القانون الدولي العام".

وأضافت: "كانت هناك تهديدات ضد المحكمة الجنائية الدولية فيما أعلنت أيضا إجراءات ضد مدعيها العامين وقضاتها.. نؤكد مجددا دعمنا الثابت للمحكمة الجنائية الدولية".