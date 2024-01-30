فوكس نيوز: خبرة ترامب وبايدن في العمل الرئاسي تجعل المنافسة "شرسة"

ذكر تقرير لموقع "فوكس نيوز" أن "المنافسة الشرسة" بين الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، هي أكثر ما يشغل الشعب الأمريكي حاليا، حيث ستكون هذه أول انتخابات منذ أكثر من 100 عام، يتنافس عليها مرشحان يمتلكان خبرة فعلية في العمل الرئاسي.

وأعاد التقرير التذكير بمنافسة قوية، حيث واجه الرئيس الأمريكي الأسبق غروفر كليفلاند، خصمه بنجامين هاريسون، لكن "جهود كليفلاند غير الشعبية، فيما يتعلق بتخفيض الجمارك لحماية الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أدت إلى خسارته لعدة ولايات وخسارة كلية في الانتخابات".

إلا أن استجابة هاريسون القوية لإضرابات العمل كانت مؤذية للناخبين من الطبقة العاملة في السياسة الأمريكيةـ حيث يختار الناخبون بين "الشيطان الذي يعرفونه" أو "الشيطان الذي لا يعرفونه".